Otto mesi in ospedale: 'Il Covid è un buco nero che ha risucchiato la mia vita' (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ecco una storia di Covid vissuto sulla propria pelle. Ha passato quasi nove mesi in ospedale Stefano Lancilli, di Borghetto Lodigiano, poliziOtto e storico centralinista della questura di Lodi, ... Leggi su globalist (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ecco una storia divissuto sulla propria pelle. Ha passato quasi noveinStefano Lancilli, di Borghetto Lodigiano, polizie storico centralinista della questura di Lodi, ...

c_appendino : #live Quando amministri una città immagini in anni, ragioni in mesi e lavori in giorni. Grazie a chi c'è stato e a… - amnestyitalia : Da otto mesi Patrick Zaki è in detenzione preventiva. Da otto mesi chiediamo che venga rilasciato perché detenuto e… - La7tv : #ottoemezzo Cristina Comencini racconta la sua esperienza in un ospedale romano per fare un tampone per il #covid:… - HItsalicex : RT @antartid3: noi scherziamo ma le brutte intenzioni la maleducazione è stato solo otto mesi fa - ruggEgo : RT @mariannaaprile: Sta cosa dei decreti che stanno ovunque per giorni, in varie versioni (#collezionalitutti) prima che in gazzetta uffici… -