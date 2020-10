“Ora si spiega…”. Il paradiso delle signore, ecco che fine ha fatto la Venere Paola. Il pubblico se lo chiedeva da tempo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Non è sfuggito ai fan più attenti de “Il paradiso delle signore” che le scene con la Venere Paola Galletti sono piuttosto rare. Da quando la soap è ritornata in tv si possono contare le rare occasioni in cui la brava attrice Eleonora Cheli è apparsa in video. In realtà gli spettatori possono restare tranquilli: infatti il personaggio di Paola è sempre stato un personaggio secondario, presente soprattutto nelle scene inerenti il grande magazzino milanese. L’attrice sarà presto presente nelle nuove puntate della serie, la cui quinta stagione è partita solo lo scorso lunedì 12 ottobre. A riprova di tutto ci sono gli scatti condivise sui social network dall’attrice Elisa Cheli che la ritraggono insieme a ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Non è sfuggito ai fan più attenti de “Il” che le scene con laGalletti sono piuttosto rare. Da quando la soap è ritornata in tv si possono contare le rare occasioni in cui la brava attrice Eleonora Cheli è apparsa in video. In realtà gli spettatori possono restare tranquilli: infatti il personaggio diè sempre stato un personaggio secondario, presente soprattutto nelle scene inerenti il grande magazzino milanese. L’attrice sarà presto presente nelle nuove puntate della serie, la cui quinta stagione è partita solo lo scorso lunedì 12 ottobre. A riprova di tutto ci sono gli scatti condivise sui social network dall’attrice Elisa Cheli che la ritraggono insieme a ...

