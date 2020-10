Onorati | istituzione gruppo lavoro su moria kiwi cosa positiva

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roma – Cosi’ in un comunicato l’Assessore all’Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Ambiente e Risorse Naturali della Regione Lazio, Enrica: “L’deldinazionale sulladel, appena comunicataci dal Mipaaf in una nota del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale, e’ una tappa importante verso l’inquadramento generale di una problematica che ha colpito anche le aziende del comparto ortofrutticolo del Lazio.” “Ad agosto avevo scritto, per questa ragione, alla ministra Bellanova, che ringrazio per il pronto intervento, richiedendo l’di un tavolo nazionale. E proprio oggi abbiamo discusso, su mia richiesta, un punto ...