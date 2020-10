Omicidio Pamela, Oseghale in aula. Il pg chiede l’ergastolo: ha ucciso e straziato il corpo per depistare (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Omicidio di Pamela, Oseghale in aula. Sguardo basso, scorta degli agenti penitenziari al seguito, Innocent Oseghale torna alla sbarra per rendere conto alla giustizia dell’efferato Omicidio della 18enne Pamela Mastropietro, di cui è l’unico imputato nel processo in corso al tribunale di Ancona. Maglione grigio e pantaloni blu, l’immigrato nigeriano raccoglie su di sé gli sguardi di tutti: reporter, fotografi, avvocati e togati. Proprio oggi, peraltro, sono attese le sue dichiarazioni spontanee. L’intervento annunciato da un paio di udienze a questa parte, in cui l’uomo accusato di aver violentato e ucciso la 18enne romana per poi farne a pezzi il corpo e abbandonarlo in due ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 14 ottobre 2020)diin. Sguardo basso, scorta degli agenti penitenziari al seguito, Innocenttorna alla sbarra per rendere conto alla giustizia dell’efferatodella 18enneMastropietro, di cui è l’unico imputato nel processo in corso al tribunale di Ancona. Maglione grigio e pantaloni blu, l’immigrato nigeriano raccoglie su di sé gli sguardi di tutti: reporter, fotografi, avvocati e togati. Proprio oggi, peraltro, sono attese le sue dichiarazioni spontanee. L’intervento annunciato da un paio di udienze a questa parte, in cui l’uomo accusato di aver violentato ela 18enne romana per poi farne a pezzi ile abbandonarlo in due ...

