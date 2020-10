"Ogni volta che mi alzo dal letto". Coronavirus, una bruttissima bestia: la pesantissima confessione "rubata" al Cav (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il Coronavirus è una brutta, bruttissima bestia. Silvio Berlusconi lo sa. E lo conferma. Almeno stando alle parole del leader di Forza Italia riportate nel retroscena di Augusto Minzolini su Il Giornale di mercoledì 14 ottobre, il cui attacco recita: "Forse per scoprire il Covid ci devi passare". Dunque, si passa alle parole del Cav a un suo amico: "È stato terribile, per tre giorni sono stato davvero male - ha confidato -. Poi mi sono ripreso. Ma anche ora se mi alzo dal letto mi gira la testa. Se ci ritorno mi gira la testa lo stesso. Ho una continua sensazione di spossatezza", aggiunge. Tanto che, in pubblico, Berlusconi si è fatto vedere ben poco dopo la convalescenza. E non a caso, ha aggiunto: "Appena mi rimetto dobbiamo rimettere in piedi una forza moderata che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ilè una brutta,. Silvio Berlusconi lo sa. E lo conferma. Almeno stando alle parole del leader di Forza Italia riportate nel retroscena di Augusto Minzolini su Il Giornale di mercoledì 14 ottobre, il cui attacco recita: "Forse per scoprire il Covid ci devi passare". Dunque, si passa alle parole del Cav a un suo amico: "È stato terribile, per tre giorni sono stato davvero male - ha confidato -. Poi mi sono ripreso. Ma anche ora se midalmi gira la testa. Se ci ritorno mi gira la testa lo stesso. Ho una continua sensazione di spossatezza", aggiunge. Tanto che, in pubblico, Berlusconi si è fatto vedere ben poco dopo la convalescenza. E non a caso, ha aggiunto: "Appena mi rimetto dobbiamo rimettere in piedi una forza moderata che ...

caritas_milano : Il bene, come anche l’amore, la giustizia e la solidarietà, non si raggiungono una volta per sempre; vanno conquist… - carlaruocco1 : #13ottobre di 4 anni fa ci ha lasciati Dario Fo, #Nobel per la letteratura nel 1997. Una volta ci disse: 'Noi non… - mante : È più forte di me: ogni volta che vedo i nuovi numeri, come quelli delle rianimazioni di oggi, poi non solo i nostr… - calabraducia : Penso che una cosa bella cancelli tutto il resto ed insegni ad ignorare le cattiverie,ogni volta - Sabry09439578 : @tizimasotti ?????? ogni volta che vede me? -

Ultime Notizie dalla rete : Ogni volta Nelle case dei più fragili: "Vedo mia madre oltre il plexiglas e ogni volta temo sia l’ultima" La Repubblica Silvio Berlusconi sul coronavirus: "Mi gira ancora la testa ogni volta che mi alzo dal letto"

Il coronavirus è una brutta, bruttissima bestia. Silvio Berlusconi lo sa. E lo conferma. Almeno stando alle parole del leader di Forza Italia riportate nel retroscena di Augusto Minzolini su Il ...

Ronaldo e il Covid, polemica e accuse in Portogallo: 'Qualcosa non ha funzionato'. La cena con la squadra...

L’Ansa presenta un resoconto dei contenuti della discussione sui media portoghesi. "Il virus ha una grande capacità di trasmissione ogni volta che le persone non hanno un'adeguata distanza sociale o ...

Il coronavirus è una brutta, bruttissima bestia. Silvio Berlusconi lo sa. E lo conferma. Almeno stando alle parole del leader di Forza Italia riportate nel retroscena di Augusto Minzolini su Il ...L’Ansa presenta un resoconto dei contenuti della discussione sui media portoghesi. "Il virus ha una grande capacità di trasmissione ogni volta che le persone non hanno un'adeguata distanza sociale o ...