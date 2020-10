Obesità Ecco come mette a rischio la tua salute

Leggi su dilei

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nel mondo si parla di “epidemia obesità”, rappresentando uno dei principali problemi dipubblica mondiale. Il numero di persone con un forte aumento di peso corporeo sta inoltre aumentando molto rapidamente aumentando in tutte le fasce di età, bambini compresi. E i dati, anche per l’Italia, non sono incoraggianti: si stima che più di 4 persone su 10 risultano in eccesso ponderale e questo dato non mostra alcuna tendenza al miglioramento, almeno negli ultimi cinque anni. Per quanto riguarda i bambini, il nostro è Paese è, in Europa, quello con la più alta prevalenza di sovrappeso e obesità nei piccoli in età scolare e anche se si assiste a un lieve calo della prevalenza (da 35% nel 2008 a 31% nel 2016) ancora quasi un terzo dei bambini italiani presenta eccesso di peso, soprattutto nelle ...