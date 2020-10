Nuovo episodio dello scontro Di Lorenzo / Safina (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Un altro caso di Covid19 al comune di Trapani e si rinfocola la polemica che vede contrapposti l’assessore al personale Dario Safina ed il sindacalista Innocenzo Di Lorenzo della Uil. C’era stato nei giorni scorsi, sempre su argomento Covid e sicurezza, un vivace botta e risposta tra i due ”contendenti”, fatto di lettere e interviste.... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Un altro caso di Covid19 al comune di Trapani e si rinfocola la polemica che vede contrapposti l’assessore al personale Darioed il sindacalista Innocenzo Didella Uil. C’era stato nei giorni scorsi, sempre su argomento Covid e sicurezza, un vivace botta e risposta tra i due ”contendenti”, fatto di lettere e interviste.... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani.

girlxalmightv : RT @Mari_perfectnow: @REARWI3W Voglio una stagione almeno. Infanzia e famiglia X factor La band La band ultimo anno Pausa Film Jamaica… - pumpkintobi : se non riesco a mettermi in pari con haikyuu prima del nuovo episodio i swear to god - Nicolet17190359 : @auriandrin lo usero per quando farà uscire un nuovo episodio.... - Poldoncino : RT @catlatorre: 'Sei una lesbica di m**' scritto così e appeso davanti al suo negozio di parrucchiera a Torino. Ecco quanto successo stama… -