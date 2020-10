Nuovo Dpcm, sport di contatto sospesi: ecco l’elenco sulla Gazzetta Ufficiale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato l’estratto del Dpcm, elaborato dal dipartimento dello sport, che elenca gli sport amatoriali di contatto sospesi per evitare la diffusione del Covid-19. L’elenco Ufficiale comprende aikido, capoeira, hockey anche nella versione subacquea, rally, calcetto, karate e basket. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 ottobre 2020)è stato pubblicato l’estratto del, elaborato dal dipartimento dello, che elenca gliamatoriali diper evitare la diffusione del Covid-19. L’elencocomprende aikido, capoeira, hockey anche nella versione subacquea, rally, calcetto, karate e basket.

