Nuova Zelanda, annullata l’amichevole contro l’Inghilterra a causa del Covid-19 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La Nuova Zelanda, attraverso una nota ufficiale, ha reso noto di aver annullato – con dispiacere, si legge – l’amichevole con l’Inghilterra in programma il 12 novembre a Wembley a causa di complicazioni nel viaggiare vista la pandemia di coronavirus. “Il calcio neozelandese è deluso nel confermare che si ritirerà dall’incontro degli All Whites contro l’Inghilterra il 12 novembre (13 novembre ora della Nuova Zelanda) a causa di ulteriori complicazioni di viaggio e disponibilità dei giocatori causate dal Covid-19.”, si legge nel comunicato dal sito ufficiale della Nazionale Neozelandese, nzfootball. Il ceo della NZF Andrew Pragnell ha dichiarato: ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La, attraverso una nota ufficiale, ha reso noto di aver annullato – con dispiacere, si legge – l’amichevole con l’Inghilterra in programma il 12 novembre a Wembley adi complicazioni nel viaggiare vista la pandemia di coronavirus. “Il calcio neozelandese è deluso nel confermare che si ritirerà dall’indegli All Whitesl’Inghilterra il 12 novembre (13 novembre ora della) adi ulteriori complicazioni di viaggio e disponibilità dei giocatorite dal-19.”, si legge nel comunicato dal sito ufficiale della Nazionale Neozelandese, nzfootball. Il ceo della NZF Andrew Pragnell ha dichiarato: ...

