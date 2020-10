Nuova linea elettrica collega Capri all’Italia: da oggi all’Isola Azzurra energia da fonti rinnovabili ed emissioni inquinanti azzerate [FOTO] (Di mercoledì 14 ottobre 2020) È stata inaugurata oggi alla presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, delle autorità locali e dell’Amministratore Delegato di Terna, Stefano Donnarumma, la Nuova linea elettrica di Terna che collega Capri alla terraferma. Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale ad alta e altissima tensione, ha investito complessivamente 150 milioni di euro per realizzare un’opera all’avanguardia tecnologica, che consente di fornire all’Isola Azzurra energia da fonti rinnovabili e di azzerare le emissioni inquinanti grazie alla dismissione dell’attuale centrale a gasolio presente sull’isola, ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 14 ottobre 2020) È stata inaugurataalla presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, delle autorità locali e dell’Amministratore Delegato di Terna, Stefano Donnarumma, ladi Terna chealla terraferma. Terna, la società che gestisce la retenazionale ad alta e altissima tensione, ha investito complessivamente 150 milioni di euro per realizzare un’opera all’avanguardia tecnologica, che consente di fornire all’Isoladae di azzerare legrazie alla dismissione dell’attuale centrale a gasolio presente sull’isola, ...

