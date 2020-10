Nuova linea elettrica collega Capri all’Italia: da oggi all’Isola Azzurra energia da fonti rinnovabili ed emissioni inquinanti azzerate [FOTO] (Di mercoledì 14 ottobre 2020) È stata inaugurata oggi alla presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, delle autorità locali e dell’Amministratore Delegato di Terna, Stefano Donnarumma, la Nuova linea elettrica di Terna che collega Capri alla terraferma. Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale ad alta e altissima tensione, ha investito complessivamente 150 milioni di euro per realizzare un’opera all’avanguardia tecnologica, che consente di fornire all’Isola Azzurra energia da fonti rinnovabili e di azzerare le emissioni inquinanti grazie alla dismissione dell’attuale centrale a gasolio presente sull’isola, ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 14 ottobre 2020) È stata inaugurataalla presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, delle autorità locali e dell’Amministratore Delegato di Terna, Stefano Donnarumma, ladi Terna chealla terraferma. Terna, la società che gestisce la retenazionale ad alta e altissima tensione, ha investito complessivamente 150 milioni di euro per realizzare un’opera all’avanguardia tecnologica, che consente di fornire all’Isoladae di azzerare legrazie alla dismissione dell’attuale centrale a gasolio presente sull’isola, ...

Roma : #RomaInforma 13 ottobre 2020 - Parte la nuova linea bus elettrica - virginiaraggi : Parte la terza linea bus elettrica per Roma. Da lunedì 12 ottobre chi vuole spostarsi in centro con facilità e rapi… - Profilo3Marco : RT @Am_Parente: L'Italia ha, hic et nunc, necessità di accedere ai Fondi del #Mes per utilizzare queste risorse della nuova linea di credit… - lella_50 : RT @Am_Parente: L'Italia ha, hic et nunc, necessità di accedere ai Fondi del #Mes per utilizzare queste risorse della nuova linea di credit… - alinatede : RT @Am_Parente: L'Italia ha, hic et nunc, necessità di accedere ai Fondi del #Mes per utilizzare queste risorse della nuova linea di credit… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova linea Un pezzo del Modello Genova per gestire il Recovery Fund

Si tratta di una strategia, largamente condivisibile in linea di principio, sulla quale si dovrebbe certamente ... Qualche settimana fa è stato inaugurato il nuovo ponte di Genova, costruito a tempo ...

Nuova centrale Terna a Capri, inaugurazione con Conte

Il premier Giuseppe Conte è giunto in elicottero a Capri per partecipare all'inaugurazione della nuova linea elettrica, realizzata da Terna, che collega l'isola alla terraferma. L' investimento comple ...

Si tratta di una strategia, largamente condivisibile in linea di principio, sulla quale si dovrebbe certamente ... Qualche settimana fa è stato inaugurato il nuovo ponte di Genova, costruito a tempo ...Il premier Giuseppe Conte è giunto in elicottero a Capri per partecipare all'inaugurazione della nuova linea elettrica, realizzata da Terna, che collega l'isola alla terraferma. L' investimento comple ...