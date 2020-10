Numeri coronavirus 14 ottobre, cosa c’è di positivo e di negativo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Doveva succedere, perché le tendenze portavano tutte in quella direzione. I Numeri coronavirus 14 ottobre ci dicono che oggi è stata la giornata peggiore, per numero di contagi in 24 ore, che l’Italia abbia vissuto sin dall’inizio della pandemia. I nuovi contagi sono stati 7.332, mentre il numero di decessi nel Paese è stato di 43 Da quando è iniziato il coronavirus in Italia abbiamo avuto 372.799 casi totali e, complessivamente, 36.289 morti. LEGGI ANCHE > Numeri coronavirus 13 ottobre, cosa c’è di positivo e di negativo Numeri coronavirus 14 ottobre, cosa c’è di ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Doveva succedere, perché le tendenze portavano tutte in quella direzione. I14ci dicono che oggi è stata la giornata peggiore, per numero di contagi in 24 ore, che l’Italia abbia vissuto sin dall’inizio della pandemia. I nuovi contagi sono stati 7.332, mentre il numero di decessi nel Paese è stato di 43 Da quando è iniziato ilin Italia abbiamo avuto 372.799 casi totali e, complessivamente, 36.289 morti. LEGGI ANCHE >13c’è die di14c’è di ...

SkyTG24 : #Coronavirus Numeri in forte crescita rispetto a ieri: a #Milano e provincia i nuovi casi sono stati 1.031 contro… - immuni_app : L'importanza di #immuni nella lotta al #covid19 sta tutta nei numeri. Dal 13 luglio, l'app ha inviato 7.361 notific… - alinatede : RT @SkyTG24: Coronavirus, Cirio: “In Piemonte il sistema sanitario tiene, ma spaventa crescita numeri” - SkyTG24 : Coronavirus, Cirio: “In Piemonte il sistema sanitario tiene, ma spaventa crescita numeri” - nhanguyen789 : RT @giornalettismo: Il 21 marzo 2020 erano stati effettuati molti tamponi in meno. Comunque, i 6.557 casi in 24 ore restavano uno spauracc… -

Ultime Notizie dalla rete : Numeri coronavirus Coronavirus in Lombardia, bollettino oggi 14 ottobre: 1844 positivi e 17 decessi IL GIORNO Massimo Lopez positivo al covid 19: “Usate le mascherine”

Con un video sui social Massimo Lopez ha deciso di rendere nota la sua positività al covid 19. Un video per mostrare anche che sta bene, che è in casa e continua la sua quarantena iniziata qualche ...

Coronavirus, il sindacato Snals sulla scuola: "Le lezioni in assenza ipotesi da considerare"

A dirlo in merito alla situazione delle scuole in merito ai casi di positività al Covid-19 (Coronavirus) è il sindacato Snals ... Sull'ipotesi di tornare alla teledidattica, con i numeri del virus in ...

