North East Bike Festival a Monfalcone

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) La seconda edizione del, patrocinato dal Comune di, si inaugura sabato 17 ottobre, alle 9.00, in piazza della Repubblica, alla presenza del Sindaco Anna Maria Cisint e dell’ideatore e organizzatore dell’evento, Project Manager Lorenzo Orlando. Dedicato ai tanti appassionati della bicicletta e del movimento lento, ilsi articola in numerose manifestazioni, spettacoli e tour che si estendono daalle province di Gorizia, Trieste e alla Bassa Friulana. , sabato 17 e domenica 18 ottobre all’insegna della bicicletta e del movimento lento Il programma prevede in Piazza della Repubblica, dalle 9.30 alle 17.00, E-TEST BY FANTIC RENT, test e ...

Città dei cantieri, del festival Geografie e ora anche città della bicicletta. Si fa sempre più ricco il guardaroba di Monfalcone, non solo dunque terlìs (la tuta da lavoro che da sempre caratterizza ...