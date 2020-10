“Nominare subito nuovo Garante nazionale infanzia, in questo momento i minori meritano massima attenzione” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ROMA – Sia nominata al più presto nominata l’Autorità nazionale garante dell’infanzia dopo la fine dell’incarico di Filomena Albano, che ha scelto di rientrare in magistratura. A chiederlo, in una missiva indirizzata alla presidente del Senato, Elisabetta Alberta Casellati e al presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, sono i Garanti dell’infanzia e adolescenza delle Regioni. E con loro anche il presidente di Unicef.“FARE PRESTO IN QUESTO MOMENTO DI EMERGENZA SANITARIA” Leggi su dire (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ROMA – Sia nominata al più presto nominata l’Autorità nazionale garante dell’infanzia dopo la fine dell’incarico di Filomena Albano, che ha scelto di rientrare in magistratura. A chiederlo, in una missiva indirizzata alla presidente del Senato, Elisabetta Alberta Casellati e al presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, sono i Garanti dell’infanzia e adolescenza delle Regioni. E con loro anche il presidente di Unicef.“FARE PRESTO IN QUESTO MOMENTO DI EMERGENZA SANITARIA”

