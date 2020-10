Nessuna distanza né mascherina Per la moglie di Bonolis si mette male

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Carlo Lanna E per un selfie Sonia Bruganelli finisce di nuovo nella bufera. Accusata di non aver utilizzato; mascherine; distanziamento I social network sono un mondo difficile per Sonia Bruganelli. Ladi Paoloe imprenditrice di successo più volte è bersagliata dai suoi stessi follower con commenti al veleno fin troppo pungenti. Basta poco per scatenare un vero e proprio putiferio. E da quando è terminato il lockdown, sono tante le occasioni in cui gli utenti si sono scagliati contro lady. Che sia unafirmata, una cena in un ristorante di lusso o una foto che non rispetta il distanziamento sociale, la Bruganelli si è trovata molto spesso in mezzo alla bufera. A volte ha risposto alle accuse, ...