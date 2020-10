Nel Modenese 50enne arrestato dopo la morte della moglie (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Secondo la Gazzetta di Modena , la 46enne sarebbe stata massacrata di botte nel corso di una lite. Ulteriori dettagli sulla vicenda saranno comunicati domani nel corso di una conferenza stampa ... Leggi su bologna.repubblica (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Secondo la Gazzetta di Modena , la 46enne sarebbe stata massacrata di botte nel corso di una lite. Ulteriori dettagli sulla vicenda saranno comunicati domani nel corso di una conferenza stampa ...

rep_bologna : Nel Modenese 50enne arrestato dopo la morte della moglie [aggiornamento delle 19:24] - bigciof : RT @ModenaDintorni: Il fascino del #tramonto in queste ultime sere d'Ottobre nel modenese ?? Monte #Cimone - #Castelvetro di #Modena - #Car… - visitorcity : RT @ModenaDintorni: Il fascino del #tramonto in queste ultime sere d'Ottobre nel modenese ?? Monte #Cimone - #Castelvetro di #Modena - #Car… - AngyNacchio : RT @ModenaDintorni: Il fascino del #tramonto in queste ultime sere d'Ottobre nel modenese ?? Monte #Cimone - #Castelvetro di #Modena - #Car… - ModenaDintorni : Il fascino del #tramonto in queste ultime sere d'Ottobre nel modenese ?? Monte #Cimone - #Castelvetro di #Modena -… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel Modenese Covid, torna l’allarme nelle Rsa: a Milano il Pio Albergo Trivulzio si “blinda”. Ad Alberobello positivi 59 pazienti su 63: commissariata

Provvedimenti del genere sono stati presi anche nel Modenese, così come in Toscana dove il presidente della Regione Eugenio Giani ha chiuso le visite ai parenti dal prossimo weekend.

Nel Modenese 50enne arrestato dopo la morte della moglie

Un uomo di 50 anni è stato arrestato dai carabinieri di Pavullo nel Frignano (Modena) in seguito al decesso della moglie, spirata durante la corsa in ospedale. L'accusa nei confronti del marito è di o ...

Provvedimenti del genere sono stati presi anche nel Modenese, così come in Toscana dove il presidente della Regione Eugenio Giani ha chiuso le visite ai parenti dal prossimo weekend.Un uomo di 50 anni è stato arrestato dai carabinieri di Pavullo nel Frignano (Modena) in seguito al decesso della moglie, spirata durante la corsa in ospedale. L'accusa nei confronti del marito è di o ...