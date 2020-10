Nel 2108 economia sommersa e illegale vale 211 miliardi

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Nel 2018, secondo i dati Istat, il valore aggiunto generato dall’non osservata, ovvero dalla somma die attività illegali, si è attestato a poco più di 211(erano 213,9 nel 2017), in flessione dell’1,3% rispetto all’anno precedente e in controtendenza rispetto all’andamento del valore aggiunto, cresciuto del 2,2%. L’incidenza dell’non osservata sul Pil si è di conseguenza ridotta di 0,4 punti percentuali, portandosi all’11,9%, confermando una tendenza alla discesa in atto dal 2014, quando si era registrato un picco del 13%. Tale andamento si deve alla diminuzione del valore aggiunto sommerso da sotto-dichiarazione (-2,9rispetto al 2017) e ...