Nazionale in visita al cimitero di Bergamo per commemorare le vittime del Covid-19 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Questa sera si giocherà Italia-Olanda alla Gewiss Arena di Bergamo. Una delegazione della Nazionale, insieme a quella dell’Olanda e dell’Atalanta, hanno fatto visita al cimitero di Bergamo per commemorare le vittime del Covid-19, in una delle città più colpite nell’ondata della scorsa primavera. Tra i presenti, il ct Mancini, Oriali e Vialli che hanno presenziato alla commemorazione delle vittime del Coronavirus. Presente anche una delegazione dell’Olanda (presidente e segretario generale), oltre alla famiglia Percassi e al sindaco di Bergamo Gori. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Questa sera si giocherà Italia-Olanda alla Gewiss Arena di. Una delegazione della, insieme a quella dell’Olanda e dell’Atalanta, hanno fattoaldiperledel-19, in una delle città più colpite nell’ondata della scorsa primavera. Tra i presenti, il ct Mancini, Oriali e Vialli che hanno presenziato alla commemorazione delledel Coronavirus. Presente anche una delegazione dell’Olanda (presidente e segretario generale), oltre alla famiglia Percassi e al sindaco diGori. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Il Ct della Nazionale Roberto Mancini, il capodelegazione Gianluca Vialli e il team manager Gabriele Oriali, insieme al sindaco Giorgio Gori, al presidente dell’Atalanta Antonio Percassi, al ...

Il Ct della Nazionale Roberto Mancini, il capodelegazione Gianluca Vialli e il team manager Gabriele Oriali, insieme al sindaco Giorgio Gori, al presidente dell'Atalanta Antonio Percassi, al ...