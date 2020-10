Nations League, Mancini lancia Immobile. L’Olanda recupera Depay (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nations League, Italia-Olanda: le probabili formazioni. Mancini lancia Chiellini e Immobile. BERGAMO – E’ il giorno di Italia-Olanda, quarta sfida di Nations League. Dopo i timori per possibili casi di coronavirus, gli Azzurri di Mancini sono pronti a scendere in campo per avvicinare il passaggio del turno. Dall’altra parte una nazionale Orange pronta a tentare il colpo per il sorpasso in classifica. Nations League, Italia-Olanda: le probabili formazioni Mancini molto probabilmente lascerà in panchina El Shaarawy dopo la falsa positività. Per il resto solita formazione con Immobile prima punta e Chiellini al fianco di Bonucci. Nell’Olanda ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 14 ottobre 2020), Italia-Olanda: le probabili formazioni.Chiellini e. BERGAMO – E’ il giorno di Italia-Olanda, quarta sfida di. Dopo i timori per possibili casi di coronavirus, gli Azzurri disono pronti a scendere in campo per avvicinare il passaggio del turno. Dall’altra parte una nazionale Orange pronta a tentare il colpo per il sorpasso in classifica., Italia-Olanda: le probabili formazionimolto probabilmente lascerà in panchina El Shaarawy dopo la falsa positività. Per il resto solita formazione conprima punta e Chiellini al fianco di Bonucci. Nell’Olanda ...

Italia e Olanda sono pronte a darsi battaglia mercoledì sera nella quarta giornata della Nations League (Lega A, Gruppo 1). Si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo, casa dell’Atalanta. Calcio ...

Calcio: tornano la serie A, la Champions e l’Europa League

La pausa per dare spazio alle nazionali di disputare i due turni intermedi di Nations League proietta il calcio dei club direttamente in zona Champions ed Europa League. Stiamo assistendo alla prima ...

