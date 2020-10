Nations League, l'Italia pareggia 1-1 contro l'Olanda a Bergamo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Bergamo (ITALPRESS) – L'Italia pareggia 1-1 contro l'Olanda e perde la testa del gruppo 1 di Nations League, in virtù della vittoria per 3-0 della Polonia sulla Bosnia. Al Gewiss Stadium, di fronte agli operatori sanitari e ai sindaci della provincia di Bergamo, un gol di van de Beek permette alla selezione di de Boer di rispondere all'iniziale vantaggio di Lorenzo Pellegrini e di mantenere il distacco di una sola lunghezza rispetto agli azzurri in classifica. Rispetto alla partita contro Lewandowski e compagni, il Ct Mancini cambia un solo interprete del tridente d'attacco: fuori Belotti, dentro Immobile. Ma la rete dell'1-0 nasce sui piedi di due giocatori già titolari a Danzica: al 16′ Barella inventa un ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 14 ottobre 2020)(ITALPRESS) – L'1-1l'e perde la testa del gruppo 1 di, in virtù della vittoria per 3-0 della Polonia sulla Bosnia. Al Gewiss Stadium, di fronte agli operatori sanitari e ai sindaci della provincia di, un gol di van de Beek permette alla selezione di de Boer di rispondere all'iniziale vantaggio di Lorenzo Pellegrini e di mantenere il distacco di una sola lunghezza rispetto agli azzurri in classifica. Rispetto alla partitaLewandowski e compagni, il Ct Mancini cambia un solo interprete del tridente d'attacco: fuori Belotti, dentro Immobile. Ma la rete dell'1-0 nasce sui piedi di due giocatori già titolari a Danzica: al 16′ Barella inventa un ...

