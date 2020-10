Nations League, le formazioni ufficiali di Italia-Olanda: Immobile titolare (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L'Italia vuole ripartire dopo il pareggio con la Polonia. Alle 20:45 c'è la sfida con l'Olanda, andiamo a scoprire le scelte di mister Mancini e De Boer, l'ex tecnico dell'Inter.LE formazioni ufficialicaption id="attachment 1035527" align="alignnone" width="1024" Italia-Olanda Immobile, Getty images/captionItalia (4-3-3): Donnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Pellegrini. All. ManciniOlanda (4-3-3): Cillessen; Hateboer, De Vrij, Van Dijk, Aké; Van de Beek, F. De Jong, Blind; Wijnaldum, L. De Jong, Depay. All. de Boer ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L'vuole ripartire dopo il pareggio con la Polonia. Alle 20:45 c'è la sfida con l', andiamo a scoprire le scelte di mister Mancini e De Boer, l'ex tecnico dell'Inter.LEcaption id="attachment 1035527" align="alignnone" width="1024", Getty images/caption(4-3-3): Donnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa,, Pellegrini. All. Mancini(4-3-3): Cillessen; Hateboer, De Vrij, Van Dijk, Aké; Van de Beek, F. De Jong, Blind; Wijnaldum, L. De Jong, Depay. All. de Boer ITA Sport Press.

ZZiliani : #Agnelli è quello che a inizio marzo fece di tutto (per fortuna invano) per giocare Juventus-Inter a stadio pieno;… - SkySport : San Marino, pareggio storico in Nations League: 0-0 contro il Liechtenstein dopo 40 ko - Sport_Mediaset : #NationsLeague, #Islanda in campo senza ct e staff tecnico. La positività di un collaboratore al Covid ha fatto sca… - pasqualinipatri : Nations League, Italia-Olanda: le formazioni ufficiali - DiMarzio : #NationsLeague | Italia-Olanda, le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Nations League Nations League, tutti i gol | Video - Sportmediaset Sport Mediaset LIVE ESTONIA - ARMENIA UEFA NATIONS LEAGUE 2020/2021. DIRETTA LIVE. ORARIO, FORMAZIONI, DOVE VEDERLA

Estonia - Armenia è valevole per la competizione UEFA Nations League. La partita è in programma il giorno 14 ottobre alle ore 20:45 allo stadio A. Le Coq Arena di Tallinn. Dove vedere Estonia-Armenia ...

LIVE BULGARIA - GALLES UEFA NATIONS LEAGUE 2020/2021. DIRETTA LIVE. ORARIO, FORMAZIONI, DOVE VEDERLA

Bulgaria - Galles è valevole per la competizione UEFA Nations League. La partita è in programma il giorno 14 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Vasil Levski National Stadium di Sofia. Arbitro di ...

Estonia - Armenia è valevole per la competizione UEFA Nations League. La partita è in programma il giorno 14 ottobre alle ore 20:45 allo stadio A. Le Coq Arena di Tallinn. Dove vedere Estonia-Armenia ...Bulgaria - Galles è valevole per la competizione UEFA Nations League. La partita è in programma il giorno 14 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Vasil Levski National Stadium di Sofia. Arbitro di ...