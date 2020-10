Nations League, Italia-Olanda: le formazioni ufficiali (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nations League, Italia-Olanda. Mancini lancia Chiellini e Immobile. BERGAMO – E’ il giorno di Italia-Olanda, quarta sfida di Nations League. Dopo i timori per possibili casi di coronavirus, gli Azzurri di Mancini sono pronti a scendere in campo per avvicinare il passaggio del turno. Dall’altra parte una nazionale Orange pronta a tentare il colpo per il sorpasso in classifica. Mancini lascia in panchina El Shaarawy dopo la falsa positività. Per il resto solita formazione con Immobile prima punta e Chiellini al fianco di Bonucci. Nell’Olanda rientra Depay dalla squalifica. Italia (4-3-3): Donnarumma G.; D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 14 ottobre 2020). Mancini lancia Chiellini e Immobile. BERGAMO – E’ il giorno di, quarta sfida di. Dopo i timori per possibili casi di coronavirus, gli Azzurri di Mancini sono pronti a scendere in campo per avvicinare il passaggio del turno. Dall’altra parte una nazionale Orange pronta a tentare il colpo per il sorpasso in classifica. Mancini lascia in panchina El Shaarawy dopo la falsa positività. Per il resto solita formazione con Immobile prima punta e Chiellini al fianco di Bonucci. Nell’rientra Depay dalla squalifica.(4-3-3): Donnarumma G.; D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, ...

Sport - Bergamo il match tra l'Italia e l'Olanda valido per la Nations League.

Nazionali e Coronavirus, la critica di Galli "Ronaldo positivo al Covid-19 è la conferma che quest'idea di far disputare queste gare delle Nazionali, in un momento del genere del ...

Nazionali e Coronavirus, la critica di Galli "Ronaldo positivo al Covid-19 è la conferma che quest'idea di far disputare queste gare delle Nazionali, in un momento del genere del ...