Nations League, Italia-Olanda: Immobile dal 1°, ritorna Chiellini. Le formazioni ufficiali

E' tutto pronto per Italia-Olanda. Dopo lo 0-0 maturato contro la Polonia, gli azzurri tornano in campo per affrontare gli Oranje, nella sfida valida per la quarta giornata di Nations League. La formazione di Mancini guida il gruppo 1 a quota 5, l'Olanda insegue a 4.

Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida:

Italia (4-3-3): Donnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Pellegrini. All. Mancini

Olanda (4-3-3): Cillessen; Hateboer, De Vrij, Van Dijk, Aké; Van de Beek, F. De Jong, Blind; Wijnaldum, L. De Jong, Depay. All. de Boer

Italia-Olanda, le formazioni ufficiali

