Nations League, Italia-Olanda 1-1: van de Beek risponde a Pellegrini (Di mercoledì 14 ottobre 2020) . Un punto che non serve a nessuna delle due squadre. BERGAMO – Nations League, Italia-Olanda 1-1. A Bergamo termina in parità con van de Beek che ha risposto al momentaneo vantaggio di Pellegrini. Un punto che serve a poco a tutte e due le squadre. Con questo pareggio la Polonia è balzata al comando della classifica. E nel prossimo slot si deciderà il primo posto del girone. Nations League, Italia-Olanda 1-1: Pellegrini chiama, van de Beek risponde Italia-Olanda 1-1 Marcatori: 17′ Pellegrini Lo. (I), 24′ van de Beek (O)

