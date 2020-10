Nations League, Italia e Olanda pareggiano 1-1 a Bergamo: Van de Beek risponde a Pellegrini (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Italia e Olanda pareggiano 1-1 a Bergamo, a segno i centrocampisti Pellegrini e Van de Beek. Italia bene i primi 20 minuti, poi i ragazzi di De Boer prendono il sopravvento. Finale più equilibrato, anche grazie ad un grande Barella che trascina gli Azzurri.LA PARTITAcaption id="attachment 1036857" align="alignnone" width="1024" Italia Olanda, getty images/captionLa partita di Bergamo tra Italia e Olanda è un'altalena di emozioni, a partire dalla splendida cornice di Bergamo, la città vittima del Covid-19 che prova a ripartire giorno dopo giorno. Poi c'è il campo con l'Italia che vuole provare da subito a scrollarsi di dosso i ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 14 ottobre 2020)1-1 a, a segno i centrocampistie Van debene i primi 20 minuti, poi i ragazzi di De Boer prendono il sopravvento. Finale più equilibrato, anche grazie ad un grande Barella che trascina gli Azzurri.LA PARTITAcaption id="attachment 1036857" align="alignnone" width="1024", getty images/captionLa partita ditraè un'altalena di emozioni, a partire dalla splendida cornice di, la città vittima del Covid-19 che prova a ripartire giorno dopo giorno. Poi c'è il campo con l'che vuole provare da subito a scrollarsi di dosso i ...

ZZiliani : #Agnelli è quello che a inizio marzo fece di tutto (per fortuna invano) per giocare Juventus-Inter a stadio pieno;… - SkySport : Italia-Olanda, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - SkySport : San Marino, pareggio storico in Nations League: 0-0 contro il Liechtenstein dopo 40 ko - ChrisBrey1 : RT @Gazzetta_it: Doppietta di #Lukaku, super #Eriksen e #Calhanoglu gol. Il “derby” #Inter - #Milan finisce 3-1 #NationsLeague https://t.co… - Deiana_Luca9 : RT @SkySport: ITALIA-OLANDA 1-1 Risultato finale ? ? #Pellegrini (16') ? #VanDeBeek (26') ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Nations League Nations League: Inghilterra, Belgio, Francia, Portogallo, tutti i match LIVE Calciomercato.com Pagelle Italia-Olanda LIVE, voti Nations League 2020

Donnarumma 6,5: Assolutamente incolpevole in occasione del gol del pareggio firmato da Van de Beek. Si rende utile per la prima costruzione delle azioni azzurre con dei buoni appoggi. È decisivo in ...

Italia-Olanda 1-1 LIVE: Van de Beek pareggia, Luuk de Jong divora il vantaggio 2-1 | Prima pagina

Una vittoria per assicurarsi il primo posto in classifica Lega A Gruppo 1 della Nations League e mantenere una posizione elevata nella classifica europea. Italia di Roberto Mancini ha in mente un ...

Donnarumma 6,5: Assolutamente incolpevole in occasione del gol del pareggio firmato da Van de Beek. Si rende utile per la prima costruzione delle azioni azzurre con dei buoni appoggi. È decisivo in ...Una vittoria per assicurarsi il primo posto in classifica Lega A Gruppo 1 della Nations League e mantenere una posizione elevata nella classifica europea. Italia di Roberto Mancini ha in mente un ...