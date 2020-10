Nations League, ecco i risultati di oggi: sorrisi Inter, bene Lukaku ed Eriksen (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ecco nel dettaglio tutti i risultati delle partite di oggi in Nations League. Sorpresa Danimarca che grazie ad una rete di Eriksen batte l'Inghilterra. Il Portogallo bene anche sena CR7, in rete anche gli "italiani" Calhanoglou e Milinkovic-Savic.I risultati DI oggicaption id="attachment 1036917" align="alignnone" width="1024" Inghilterra, getty images/captionLeague AGruppo 1Italia-Olanda 1-1: 16' Pellegrini, 25' Van de Beek (O)Polonia-Bosnia 3-0: 40' e 52' Lewandowski, 46' p.t. LinettyGruppo 2Inghilterra-Danimarca 0-1: 35' rig. EriksenIslanda-Belgio 1-2: 9' e 38' (rig.) Lukaku, 17' Saevarsson (I)Gruppo 3Portogallo-Svezia 3-0: 21' B. Silva, 44' e 72' ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 14 ottobre 2020)nel dettaglio tutti idelle partite diin. Sorpresa Danimarca che grazie ad una rete dibatte l'Inghilterra. Il Portogalloanche sena CR7, in rete anche gli "italiani" Calhanoglou e Milinkovic-Savic.IDIcaption id="attachment 1036917" align="alignnone" width="1024" Inghilterra, getty images/captionAGruppo 1Italia-Olanda 1-1: 16' Pellegrini, 25' Van de Beek (O)Polonia-Bosnia 3-0: 40' e 52' Lewandowski, 46' p.t. LinettyGruppo 2Inghilterra-Danimarca 0-1: 35' rig.Islanda-Belgio 1-2: 9' e 38' (rig.), 17' Saevarsson (I)Gruppo 3Portogallo-Svezia 3-0: 21' B. Silva, 44' e 72' ...

