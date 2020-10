Nations League 2020/2021, i risultati della quarta giornata: battuta d’arresto per l’Italia, tris della Polonia sulla Bosnia (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Si conclude la quarta giornata di Nations League 2020/2021. L’Italia non va oltre l’1-1 contro l’Olanda: gli azzurri passano in vantaggio dopo 16 minuti con Lorenzo Pellegrini che raccoglie il grande assist di Barella e punisce Cillessen, ma si fanno rimontare al 25′ da van de Beek. Il giocatore olandese trova il tap-in vincente su un rimpallo in area di rigore e infila la sfera sotto la traversa. La nazionale di Roberto Mancini strappa un punto ma viene superata in classifica dalla Polonia, a quota 7, che si impone sulla Bosnia con un netto 3-0. A segno Lewandowski con una doppietta e Linetty. Vince a sorpresa la Danimarca di Eriksen contro l’Inghilterra. La nazionale danese raggiunge proprio gli ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Si conclude ladi. L’Italia non va oltre l’1-1 contro l’Olanda: gli azzurri passano in vantaggio dopo 16 minuti con Lorenzo Pellegrini che raccoglie il grande assist di Barella e punisce Cillessen, ma si fanno rimontare al 25′ da van de Beek. Il giocatore olandese trova il tap-in vincente su un rimpallo in area di rigore e infila la sfera sotto la traversa. La nazionale di Roberto Mancini strappa un punto ma viene superata in classifica dalla, a quota 7, che si imponecon un netto 3-0. A segno Lewandowski con una doppietta e Linetty. Vince a sorpresa la Danimarca di Eriksen contro l’Inghilterra. La nazionale danese raggiunge proprio gli ...

Donnarumma 6,5: Assolutamente incolpevole in occasione del gol del pareggio firmato da Van de Beek. Si rende utile per la prima costruzione delle azioni azzurre con dei buoni appoggi. È decisivo in ...

Una vittoria per assicurarsi il primo posto in classifica Lega A Gruppo 1 della Nations League e mantenere una posizione elevata nella classifica europea. Italia di Roberto Mancini ha in mente un ...

