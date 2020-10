Nations League 2020 2021 | Finlandia vince di misura contro l’Irlanda | pareggiano Lituania e Albania

Leggi su sportface

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) La quarta giornata diha visto laimporsi sull’Irlanda per 1-0 nel Gruppo 4 in Lega B. Decisiva la rete di Jensen al 66′ che permette alla nazionale guidata da Kanerva di balzare prima a 9 punti in classifica, in attesa che il Galles scenda in campo questa serala Bulgaria. Gli irlandesi, invece, penultimi con due soli punti, sono fuori dalla lotta al primo posto. Nel Gruppo 4 in Lega C0-0. Un risultato che non aiuta nessuna delle due nazionali ed entrambe le formazioni salgono a quota 5 punti. Potrebbe approfittarne la Bielorussia, che battendo il Kazakistan ha l’occasione di fare un bel balzo in classifica.