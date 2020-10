Nations League: 1-1 tra Italia e Olanda. Ora decisiva sfida con la Polonia (Di mercoledì 14 ottobre 2020) AGI - Secondo pareggio di fila per l'Italia di Roberto Mancini in Nations League. Dopo lo 0-0 maturato nella trasferta in Polonia è arrivato l'1-1 casalingo, a Bergamo, contro l'Olanda. Al gol al 16 minuto di Pellegrini, su pregevole assist di Barella, ha risposto Van de Beek, dieci minuti dopo, lesto a battere Donnarumma con un tiro sotto la traversa dopo un rimpallo e una grande confusione in area azzurra. Quella tra azzurri e orange è stata una gara complicata, fisica, ricca di occasioni. Già nel primo tempo con il possibile raddoppio mancato da Luuk de Jong e il ritorno degli azzurri che hanno sfiorato il 2-1 con Spinazzola, D'Ambrosio e Bonucci. Un incontro a viso aperto anche nel secondo tempo con i due portieri protagonisti nel respingere le occasioni create ... Leggi su agi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) AGI - Secondo pareggio di fila per l'di Roberto Mancini in. Dopo lo 0-0 maturato nella trasferta inè arrivato l'1-1 casalingo, a Bergamo, contro l'. Al gol al 16 minuto di Pellegrini, su pregevole assist di Barella, ha risposto Van de Beek, dieci minuti dopo, lesto a battere Donnarumma con un tiro sotto la traversa dopo un rimpallo e una grande confusione in area azzurra. Quella tra azzurri e orange è stata una gara complicata, fisica, ricca di occasioni. Già nel primo tempo con il possibile raddoppio mancato da Luuk de Jong e il ritorno degli azzurri che hanno sfiorato il 2-1 con Spinazzola, D'Ambrosio e Bonucci. Un incontro a viso aperto anche nel secondo tempo con i due portieri protagonisti nel respingere le occasioni create ...

