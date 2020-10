Napoli: organizzati tamponi in hotel il giorno della partita con la Juventus (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il Napoli aveva previsto dei tamponi in hotel per i suoi giocatori poche ore prima della partita con la Juventus. I dettagli. Nella sua memoria difensiva, il Napoli ha inserito anche la comunicazioni avvenute fra il team manager della squadra e l’hotel scelto per il ritiro a Torino. In questi documenti, racconta Repubblica Napoli, viene evidenziata la volontà della società di sottoporre tutti i giocatori ad un nuovo giro di tamponi la domenica mattina. Questi elementi proverebbero la volontà del Napoli di partire per Torino per affrontare la Juventus. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ilaveva previsto deiinper i suoi giocatori poche ore primacon la. I dettagli. Nella sua memoria difensiva, ilha inserito anche la comunicazioni avvenute fra il team managersquadra e l’scelto per il ritiro a Torino. In questi documenti, racconta Repubblica, viene evidenziata la volontàsocietà di sottoporre tutti i giocatori ad un nuovo giro dila domenica mattina. Questi elementi proverebbero la volontà deldi partire per Torino per affrontare la. Leggi su Calcionews24.com

lovalobaye : RT @Strategdigitale: #SaveTheDate Al via il tour di eventi #BUL, organizzati da @unioncamere e @Aliautonomie, per presentare il progetto #S… - carmelocarat : RT @Strategdigitale: #SaveTheDate Al via il tour di eventi #BUL, organizzati da @unioncamere e @Aliautonomie, per presentare il progetto #S… - IsabellaCeccari : RT @Strategdigitale: #SaveTheDate Al via il tour di eventi #BUL, organizzati da @unioncamere e @Aliautonomie, per presentare il progetto #S… - darlaspesso : Davvero? @Strategdigitale: '#SaveTheDate Al via il tour di eventi #BUL, organizzati da @unioncamere e @Aliautonomie… - itastartupvisa : RT @Strategdigitale: #SaveTheDate Al via il tour di eventi #BUL, organizzati da @unioncamere e @Aliautonomie, per presentare il progetto #S… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli organizzati Napoli, è corsa al tampone ai laboratori privati: “Allarmante l’indice dei positivi” Il Riformista Napoli: organizzati tamponi in hotel il giorno della partita con la Juventus

Il Napoli aveva previsto dei tamponi in hotel per i suoi giocatori poche ore prima della partita con la Juventus. I dettagli. Nella sua memoria difensiva, il Napoli ha inserito anche la comunicazioni ...

A Castellino del Biferno arrivano i Borbone, ma solo per un giorno

Quattro associazioni provenienti da Napoli e Caserta per la rievocazione storica organizzata nella sede del Comune. Dame e gentiluomini in vestiti d’epoca. E poi ancora soldati in divisa pronti a dife ...

Il Napoli aveva previsto dei tamponi in hotel per i suoi giocatori poche ore prima della partita con la Juventus. I dettagli. Nella sua memoria difensiva, il Napoli ha inserito anche la comunicazioni ...Quattro associazioni provenienti da Napoli e Caserta per la rievocazione storica organizzata nella sede del Comune. Dame e gentiluomini in vestiti d’epoca. E poi ancora soldati in divisa pronti a dife ...