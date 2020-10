Napoli contro tutti | ecco perchè le altre vogliono lo 0-3 a Tavolino

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sono stati giorni caldissimi quelli riguardanti il Calcio Italiano in merito a Juventus-. Come sempre il paese si è spaccato in due, specie se di … L'articoloperchè lelo 0-3 aproviene da ForzAzzurri.net.

ZZiliani : Quindi, ricapitolando: i negativi del Napoli avrebbero dovuto giocare a tutti i costi contro la Juventus mentre i n… - ZZiliani : Il capolavoro è il Napoli che doveva andare a Torino e giocare contro la Juve domenica senza farsi remore mentre pr… - ZZiliani : In effetti c'erano solo 20 giocatori del Genoa, che aveva appena giocato contro il Napoli, infettati, e due giocato… - morenoAlmare : RT @EL10juve: Chissà contro chi giocherà il napoli sabato prossimo??. Virologi, Asl, giuristi e giornalisti napolisti di nuovo a lavoro???????… - Napoliflash24 : ‘Cartello’ contro nuova app: Antitrust multa società taxi Napoli - -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli contro

Cronaca Aitini contro Lepore: "Candidato sindaco? Ha capito male" Anche a Napoli ogni decisione è ancora lontana e per il momento non ci sono certezze. La tendenza del Pd partenopeo è di non fare le ...Ad oggi infatti sono 14 i gruppi del Pink is good Running Team di Fondazione, e nello specifico nelle città di: Milano, Monza Brianza, Varese, Torino, Verona, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Napoli .