Mtv, la nuova stagione del docu – reality “16 Anni e Incinta Italia” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Da giovedì 15 ottobre alle 22.00 in prima tv Da giovedì 15 ottobre alle 22.00 arriva in prima tv assoluta su MTV, la nuova stagione di “16 Anni e Incinta Italia”. In onda alle 22.00 su MTV (canale 130 di Sky in streaming su NOW Tv). Il format del programma rimane lo stesso, quello che da sette stagioni coinvolge ed emoziona il pubblico di MTV. A cambiare sono le ragazze che, non senza difficoltà, scelgono di portare avanti la gravidanza in giovane età, dimostrandosi sempre più attuali, contemporanee ed emancipate. Quest’anno, una delle giovani mamme ha dovuto affrontare una sfida ancora più grande: gestire la gravidanza in pieno lockdown a causa della pandemia di Covid-19. Se da una parte alcune relazioni, nel corso della gravidanza, procedono a ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Da giovedì 15 ottobre alle 22.00 in prima tv Da giovedì 15 ottobre alle 22.00 arriva in prima tv assoluta su MTV, ladi “16Italia”. In onda alle 22.00 su MTV (canale 130 di Sky in streaming su NOW Tv). Il format del programma rimane lo stesso, quello che da sette stagioni coinvolge ed emoziona il pubblico di MTV. A cambiare sono le ragazze che, non senza difficoltà, scelgono di portare avanti la gravidanza in giovane età, dimostrandosi sempre più attuali, contemporanee ed emancipate. Quest’anno, una delle giovani mamme ha dovuto affrontare una sfida ancora più grande: gestire la gravidanza in pieno lockdown a causa della pandemia di Covid-19. Se da una parte alcune relazioni, nel corso della gravidanza, procedono a ...

lunardi7 : RT @avamaxitalia: Nella nuova intervista per @MTV, @AvaMax ha confermato di aver terminato la deluxe edition di 'Heaven & Hell'. ???? https:/… - avamaxitalia : Nella nuova intervista per @MTV, @AvaMax ha confermato di aver terminato la deluxe edition di 'Heaven & Hell'. ???? - enri_teddybear : RT @mtvitalia: Si intitola Pretty Little Liars: Original Sin ed è ambientato in una nuova città, con un nuovo gruppo di Liars ?? https://t.… - mtvitalia : Celebrity Ex On The Beach ti aspetta con una nuova puntata stasera alle 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su… - yujyucitrus : @MTV @KevanKenney REQUEST #SixTONES @MTV #FridayLivestream Voglio vedere i SixTONES il Venerdì in diretta streami… -

Ultime Notizie dalla rete : Mtv nuova Mtv, la nuova stagione de il docu - reality "16 Anni e Incinta Italia" 361 Magazine 16 Anni e Incinta Italia, al via la nuova edizione: da giovedi' 15 ottobre su MTV

Il docu-reality 16 Anni e Incinta Italia non si ferma. Da giovedì 15 ottobre alle 22.00 in prima tv assoluta su MTV (canale 130 di Sky e in streaming su NOW TV) arrivano le puntate inedite della setti ...

Demi Lovato: la nuova canzone “Commander in Chief” ha un significato molto importante

Demi Lovato: la nuova canzone “Commander in Chief” ha un significato molto importante Demi Lovato presenterà un brano inedito nel corso dei Billboard Music Awards 2020 che si terranno la sera di merco ...

Il docu-reality 16 Anni e Incinta Italia non si ferma. Da giovedì 15 ottobre alle 22.00 in prima tv assoluta su MTV (canale 130 di Sky e in streaming su NOW TV) arrivano le puntate inedite della setti ...Demi Lovato: la nuova canzone “Commander in Chief” ha un significato molto importante Demi Lovato presenterà un brano inedito nel corso dei Billboard Music Awards 2020 che si terranno la sera di merco ...