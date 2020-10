Morto a 81 anni Gianfranco de Laurentis

Leggi su quotidianpost

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Si è spento ad 81de, volto storico della Domenica Sprint. Da oltre trent’raccontava lo sport in TV. Dal Calcio alla Pole Position. Dal 1977 al 1994 ha condotto Eurogol, storica rubrica delle Coppe Europee, insieme a Giorgio Martino. Dal 1987 al 1996 è stato volto noto di Domenica Sprint, guidata assieme ad altri colleghi che gli sono ruotati attorno. Direttore della testata sportiva TGS, nella stagione 1994-1995 ha condotto La Domenica sportiva. Nato a Roma il 13 gennaio del 1939, giornalista di professione, agli inizi della sua carriera collaborò per qualche tempo con il Corriere della Sera. Nel 1972 la svolta: venne assunto in RAI diventando ben presto il re delle telecronache. Lavorò inoltre per RAI International, dove condusse, ...