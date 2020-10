Monza, possibile rinvio del match col Vicenza (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il Covid non risparmia nemmeno il campionato di Serie B e il Monza vede sempre più vicino il rinvio della partita contro il Vicenza. La società brianzola, da programma, dovrebbe scendere in campo sabato 17 allo stadio Brianteo, ma la tante positività nel gruppo squadra costringeranno la società a richiedere il rinvio. Il Monza aveva esordito con due pareggi consecutivi a reti bianche, precisamente con Spal ed Empoli. Photo credits: Getty Images Monza in apprensione La partita col Vicenza è a forte rischio e il rinvio dell’incontro rimane l’ipotesi più accreditata. Secondo gianlucadimarzio.com il Monza conta nove positivi all’interno del gruppo squadra, di cui sette ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il Covid non risparmia nemmeno il campionato di Serie B e ilvede sempre più vicino ildella partita contro il. La società brianzola, da programma, dovrebbe scendere in campo sabato 17 allo stadio Brianteo, ma la tante positività nel gruppo squadra costringeranno la società a richiedere il. Ilaveva esordito con due pareggi consecutivi a reti bianche, precisamente con Spal ed Empoli. Photo credits: Getty Imagesin apprensione La partita colè a forte rischio e ildell’incontro rimane l’ipotesi più accreditata. Secondo gianlucadimarzio.com ilconta nove positivi all’interno del gruppo squadra, di cui sette ...

E’ proprio questo che con ogni probabilità farà il Monza. La società è pronta a richiedere il rinvio della gara in programma Sabato con il Vicenza.

E' proprio questo che con ogni probabilità farà il Monza. La società è pronta a richiedere il rinvio della gara in programma Sabato con il Vicenza. E' allarme Covid. Il Monza perde nove giocatori. Salta il Vicenza? Positivi 7 biancorossi e 2 in isolamento. Col nuovo protocollo.