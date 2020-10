Monza, 9 indisponibili per Covid: ipotesi rinvio col Vicenza (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Monza coronavirus 9 indisponibili – L’emergenza Covid si è abbattuta anche sul Monza. Dopo gli esiti dell’ultimo ciclo di tamponi, sono saliti a sette i calciatori della squadra di Silvio Berlusconi positivi al Coronavirus, tutti asintomatici o al massimo con i sintomi tipici di un leggero raffreddore. I calciatori contagiati, posti immediatamente in quarantena a … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 14 ottobre 2020)coronavirus 9– L’emergenzasi è abbattuta anche sul. Dopo gli esiti dell’ultimo ciclo di tamponi, sono saliti a sette i calciatori della squadra di Silvio Berlusconi positivi al Coronavirus, tutti asintomatici o al massimo con i sintomi tipici di un leggero raffreddore. I calciatori contagiati, posti immediatamente in quarantena a … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

