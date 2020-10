Milano si prepara a riallestire l'ospedale nella Fiera (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nel momento più difficile, nel marzo scorso, la tensostruttura fu preparata in pochi giorni, grazie alle donazioni. Riaprirà se dovessero servire altri posti di terapia intensiva Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nel momento più difficile, nel marzo scorso, la tensostruttura futa in pochi giorni, grazie alle donazioni. Riaprirà se dovessero servire altri posti di terapia intensiva

Ultime Notizie dalla rete : Milano prepara Trasporto pubblico e Covid a Milano. Codacons: «mezzi sovraffollati, enorme pericolo di contagio»

Milano - Il caos del trasporto pubblico di Milano è sotto gli occhi di tutti; basta prendere una metropolitana negli orari di punta per comprendere che ciò vorrà dire condividere il convogli con altre ...

Nuovi casi in terapia intensiva in Lombardia: Monza, Varese e Lecco si preparano alla seconda ondata

Milano, Monza e Varese sono le province più colpite dai nuovi casi di Coronavirus, stando ai dati di Regione Lombardia ...

