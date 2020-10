Milano, rimozione per monopattini in sosta vietata (Di mercoledì 14 ottobre 2020) A Milano sembra che sia arrivato il momento di un controllo più rigido sui monopattini , visto l'alto numero di incidenti e ed episodi purtroppo non positivi sui mezzi a due ruote. Se l'azienda ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Asembra che sia arrivato il momento di un controllo più rigido sui, visto l'alto numero di incidenti e ed episodi purtroppo non positivi sui mezzi a due ruote. Se l'azienda ...

CorriereQ : Rimozione monopattini in divieto, si inizia da Milano - rep_motori : Rimozione monopattini in divieto, si inizia da Milano - GiornaleNavigli : La sperimentazione del servizio, che coinvolge anche la rimozione delle bici in condivisione, inizia dalla cerchia… - ANSA_Motori : Monopattini, a Milano scatta il servizio rimozione #ANSAmotori - milanoallnews : Rimozione di bici e monopattini elettrici parcheggiati scorrettamente -