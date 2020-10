SkyTG24 : Il direttore del reparto di terapia intensiva dell'ospedale #Sacco di #Milano lancia l'allarme:… - fanpage : L'allarme del virologo Massimo Galli - fanpage : L'allarme del Dottor Emanuele Catena, direttore della terapia intensiva del Sacco di Milano - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Covid Milano, l'allarme di Galli: «Situazione critica negli ospedali, ci restano 15 giorni» - leggoit : Covid Milano, l'allarme di Galli: «Situazione critica negli ospedali, ci restano 15 giorni» -

Ultime Notizie dalla rete : Milano allarme

Il Messaggero

Massimo Galli, responsabile Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, parla con preoccupazione dell'aumento dei contagi da Covid. «La situazione a Milano ...Nel 2019 la pressione fiscale è salita al 42,4%, in aumento per la prima volta negli ultimi cinque anni. A dare l'allarme è il documento 'Analisi della pressione fiscale in Italia, in Europa e nel mon ...