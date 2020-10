Milano, i pm sulla stilista trovata impiccata nel 2016: «Strangolata dal fidanzato per futili motivi» (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dopo quattro anni le indagini sono concluse. «Carlotta Benusiglio, la stilista trovata impiccata, fu Strangolata dal fidanzato Marco Venturi»: questa la conclusione dei pm. Il giallo del ritrovamento del corpo della stilista appeso ad un albero con una sciarpa avvolta attorno al colloha trovato soluzione e, ancora una volta, si tratta di femminicidio. I pm parlano di «futili motivi» che hanno spinto l’uomo ad agire e di schiaffi, calci e minacce frutto di «moti di gelosia». LEGGI ANCHE >>> Carlotta Benusiglio, il giallo della stilista trovata impiccata ad un albero a Milano La stilista ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dopo quattro anni le indagini sono concluse. «Carlotta Benusiglio, la, fudalMarco Venturi»: questa la conclusione dei pm. Il giallo del ritrovamento del corpo dellaappeso ad un albero con una sciarpa avvolta attorno al colloha trovato soluzione e, ancora una volta, si tratta di femminicidio. I pm parlano di «» che hanno spinto l’uomo ad agire e di schiaffi, calci e minacce frutto di «moti di gelosia». LEGGI ANCHE >>> Carlotta Benusiglio, il giallo dellaad un albero aLa...

Open_gol : Ci si interroga sulla possibilità di attivare misure circoscritte alla Lombardia, e soprattutto all’area di Milano,… - ActionAidItalia : Domani alle 15 in Piazza della Scala a #Milano per dire: #OraBasta! Serve subito una legge contro l'#omotransfobia,… - SplendorSolis00 : RT @lucabattanta: Penso che come minimo l'ex assessore al sociale al Milano dovrebbe inchinarsi e scusarsi con Fontana, non perché Fontana… - lucabattanta : Penso che come minimo l'ex assessore al sociale al Milano dovrebbe inchinarsi e scusarsi con Fontana, non perché Fo… - mariobbbrega : @lordgarry @MassimoGalli51 ...meno panini e insalatine a 10€ in pausa pranzo. Milano, una città la cui economia è b… -