Milano. Arrestata Cecilia Maragona la dama del cardinale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Eseguito un mandato di cattura internazionale a carico di Cecilia Marogna. Ad emetterlo gli investigatori vaticani tramite l'Interpol. Ad eseguirlo sono stati i Finanzieri a Milano nell'ambito del caso Becciu. L'indagata, esperta di relazioni diplomatiche, secondo l'accusa, è coinvolta nello scandalo finanziario che sta travolgendo il Vaticano. Nel mirino sarebbero finiti bonifici per mezzo milione di euro ricevuti dalla Santa Sede. L'accusa è di peculato per distrazione di beni. L'indagine si concentra su operazioni segrete umanitarie in Asia e Africa. I bonifici però sarebbero finiti, quasi per la metà, nell'acquisto di beni di lusso. Cecilia Maragona, 39 ann, ribattezzata "la dama del cardinale".

