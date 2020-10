Michelle Hunziker annuncia una grande novità

Leggi su aciclico

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Emozioni e nuove sfide. Sono questi gli ingredienti dell’autunno di, che in questi giorni, stranamente, non è la pròtagonista di Striscia la notizia. Dietro al famoso bancone televisivo tornerà solo nella primavera 2021 e, accanto al collega Gerry Scotti, chiuderà l’edizione numero trentatré del tiggi satirico di Antonio Ricci. Nel frattempo, però, le soddisfazioni non mancano: primadonna indiscussa della sua famiglia allargata, la showgirl festeggià il settimo compleanno della secondogenita Sole e M brinda al sesto anniversario di nozze con il suo Tomaso Trussardi. Marito esemplare che, per l’occasione, nel salotto di Verissimo, le ha regalato parole da fiaba. «è arrivata casualmente nella mia vita. ...