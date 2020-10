MIA, proiezione di “African Dreamers – Five True Stories” sabato 17 ottobre al Cinema Quattro Fontane (Di mercoledì 14 ottobre 2020) MIA – Mercato Internazionale Audiovisivo sabato 17 ottobre 2020h.18:00c/o Cinema Quattro Fontane – ROMA proiezione di “African Dreamers – Five True Stories” documentario del collettivo Hic Sunt Leones Sarà presentato presso il Cinema Quattro Fontane di Roma, sabato 17 ottobre alle ore 18:00, nell’ambito del MIA – Mercato Internazionale Audiovisivo che si terrà durante la quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma il documentario “African Dreamers – Five True ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 ottobre 2020) MIA – Mercato Internazionale Audiovisivo172020h.18:00c/o– ROMAdi “AfricanStories” documentario del collettivo Hic Sunt Leones Sarà presentato presso ildi Roma,17alle ore 18:00, nell’ambito del MIA – Mercato Internazionale Audiovisivo che si terrà durante la quindicesima edizione della Festa deldi Roma il documentario “African...

