"Mi manca l'oro mondiale ma punto alla Coppa", dice Federica Brignone (Di mercoledì 14 ottobre 2020) AGI - "L'oro mondiale mi manca ma io punto alla Coppa del mondo e alle coppette di specialità. Voglio godermi la stagione, fare bene le mie gare e spero che tutte le mie avversarie possano partecipare senza incontrare problematiche legate al coronavirus". Così parlando con l'AGI, Federica Brignone alla vigilia dell'inizio di una nuova stagione di Coppa del mondo. In questo fine settimana a Soelden - sabato slalom gigante femminile e domenica quello maschile - è previsto un 'assaggio' della stagione che poi entrerà nel vivo ai primi di dicembre (nel nuovo calendario non è più prevista la trasferta in Nord America). 'Fede', 30 anni, milanese di nascita, ... Leggi su agi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) AGI - "L'oromima iodel mondo e alle coppette di specialità. Voglio godermi la stagione, fare bene le mie gare e spero che tutte le mie avversarie possano partecipare senza incontrare problematiche legate al coronavirus". Così parlando con l'AGI,vigilia dell'inizio di una nuova stagione didel mondo. In questo fine settimana a Soelden - sabato slalom gigante femminile e domenica quello maschile - è previsto un 'assaggio' della stagione che poi entrerà nel vivo ai primi dimbre (nel nuovo calendario non è più prevista la trasferta in Nord America). 'Fede', 30 anni, milanese di nascita, ...

sportface2016 : #SciAlpino Federica #Brignone si espone a pochi giorni dall'inizio di una nuova stagione di Coppa del mondo - Ghiby4 : Catturano oro e preziosi, hanno fermato il petrolio non per il nuovo green come dicono ma tenerlo per il nuovo cicl… - iambadatpoems : @el_sauropode 6s oro è stata la giocata mi sentivo una diva quanto mi manca il mio amore pezz e corrrrrr - jungg2502 : amikettini io stacco la ff mi ha distrutta ed ora mi manca jungkook peggio di prima. Fate sogni d’oro?? - ghevinc : Mo pure il Viperetta nel calderone per la sindacatura per Roma Ricapitoliamo Calenda lo spermatozoo d'oro della Rom… -

Ultime Notizie dalla rete : manca oro "Mi manca l'oro mondiale ma punto alla Coppa", dice Federica Brignone AGI - Agenzia Giornalistica Italia Sci alpino, Brignone: “Oro mondiale? Mi manca, ma punto alla CdM e alle coppette di specialità”

“L’oro mondiale mi manca ma io punto alla Coppa del mondo e alle coppette di specialità. Voglio godermi la stagione, fare bene le mie gare e spero che tutte le mie avversarie possano partecipare senza ...

Costacurta: 'Che feste con Berti! Ma Dugarry era il re della notte... Cosa manca al Milan? Berlusconi!'

Ronaldo il fenomeno è stato il più difficile da marcare in tutta la mia carriera". SUL MILAN - "Cosa manca? Berlusconi! Lui guardava la lista dei palloni d'oro e li andava a comprare. Sarò sempre ...

“L’oro mondiale mi manca ma io punto alla Coppa del mondo e alle coppette di specialità. Voglio godermi la stagione, fare bene le mie gare e spero che tutte le mie avversarie possano partecipare senza ...Ronaldo il fenomeno è stato il più difficile da marcare in tutta la mia carriera". SUL MILAN - "Cosa manca? Berlusconi! Lui guardava la lista dei palloni d'oro e li andava a comprare. Sarò sempre ...