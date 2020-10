Mi ha investito | mi ha ammazzata Alda D' Eusanio | dramma in diretta | Perché non ho mai voluto vedere quel ragazzo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) "Uccisa da uno scooter. E non ho mai piùincontrareche guidava. Forse; era in ritardo, forse; era al telefono, mi ha", raccontaD'a Storie italiane. "La vita è veramente strana. Esci di casa e non sai se ci rientri …lo scooter mi ha uccisa, ma poi sono rinata, è stato un miracolo", continua. La D', una delle giornalista più amate della televisione, compie 70 anni. Festeggia negli studi di Eleonora Daniele, ma torna a parlare ditico giorno del 2012. "Non ho mai...