zazoomblog : Allerta Meteo Toscana: codice giallo per temporali fino alle 13 di domani - #Allerta #Meteo #Toscana: #codice - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Allerta meteo con codice giallo, attesi temporali anche sull'area pratese' - FirenzePost : Meteo Toscana: peggioramento, temporali e precipitazioni, codice giallo fino alle 13 del 15 ottobre - QuiNewsValdera : Ancora maltempo, ancora #allertameteo #Pisa #Toscana - ExPartibus : Protezione Civile Toscana: allerta meteo gialla 14 ottobre 2020 - -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Toscana

MeteoWeb

(ANSA) - FIRENZE, 14 OTT - Peggioramento in arrivo dal tardo pomeriggio e dalla sera di oggi con temporali e precipitazioni diffuse in Toscana. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha ...Peggioramento in arrivo dal tardo pomeriggio-sera di oggi con temporali e precipitazioni diffuse. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per per temporali forti ...