Meteo Italia nel lungo termine: prima il CALDO, poi il FREDDO (Di mercoledì 14 ottobre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Ottobre, molto probabilmente, sarà un mese da ricordare. Purtroppo a inizio mese ci fu l’alluvione tra Liguria e Piemonte, ora stiamo affrontando un’ondata di FREDDO venuta dall’Artico, nelle prossime 2 settimane avremo a che fare con sbalzi termici tipici delle stagioni di transizione. A quanto pare, questo dicono i modelli matematici di previsione, dovremo affrontare la classica ottobrata seppur consapevoli che al momento la dinamica potrebbe portarci effetti più o meno consistenti. Così come dobbiamo essere consapevoli che con ogni probabilità si tratterà di una temporanea fiammata dell’Anticiclone africano quale risposta a un poderoso affondo ciclonico sull’Europa occidentale. Affondo che andrà seguito con attenzione ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Ottobre, molto probabilmente, sarà un mese da ricordare. Purtroppo a inizio mese ci fu l’alluvione tra Liguria e Piemonte, ora stiamo affrontando un’ondata divenuta dall’Artico, nelle prossime 2 settimane avremo a che fare con sbalzi termici tipici delle stagioni di transizione. A quanto pare, questo dicono i modelli matematici di previsione, dovremo affrontare la classica ottobrata seppur consapevoli che al momento la dinamica potrebbe portarci effetti più o meno consistenti. Così come dobbiamo essere consapevoli che con ogni probabilità si tratterà di una temporanea fiammata dell’Anticiclone africano quale risposta a un poderoso affondo ciclonico sull’Europa occidentale. Affondo che andrà seguito con attenzione ...

DPCgov : ???? #AllertaARANCIONE lunedì #12ottobre su parte della Puglia ???? #AllertaGIALLA in quattordici regioni ??? Piogge e v… - DPCgov : ???? #allertaGIALLA mercoledì #7ottobre in tredici regioni ???? Piogge e venti forti su gran parte dell'Italia, leggi l… - DPCgov : ???? #allertagialla domenica #11ottobre in dodici regioni ???? Piogge e venti forti su gran parte dell'Italia, leggi l'… - e_guarducci : Lavoro come docente di sostegno. Queste sono le scarpe che indosso, meteo permettendo. In Italia nessuno mi arrest… - solonews1011 : RT @iconameteo: Il #maltempo minaccia #Roma: c'è il rischio di nubifragi e di violente raffiche di burrasca. Tutti i dettagli ?? https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Italia Meteo: Giovedì/Venerdì, SEVERO CICLONE sull'ITALIA! Sarà MALTEMPO: PIOGGE, TEMPORALI, VENTO e pure la NEVE iLMeteo.it In Italia gli investimenti in Ricerca e Innovazione aumentano ma siamo lontani dai Paesi Ue più evoluti

In Italia, le imprese dell'Information & Communication Technology investono (anno 2018) 2,6 miliardi di euro in Ricerca e Innovazione (R&I). Si tratta di un dato in crescita ma è ancora di molto sotto ...

Campionati italiani di Triathlon a Fasano: trionfano Molinari e Bernardi

FASANO - Un mare mosso solo da una leggera brezza e il panorama caldo e accogliente che circonda Borgo Egnazia hanno fatto da cornice sabato alla competizione di Triathlon Medio Fitri che ...

In Italia, le imprese dell'Information & Communication Technology investono (anno 2018) 2,6 miliardi di euro in Ricerca e Innovazione (R&I). Si tratta di un dato in crescita ma è ancora di molto sotto ...FASANO - Un mare mosso solo da una leggera brezza e il panorama caldo e accogliente che circonda Borgo Egnazia hanno fatto da cornice sabato alla competizione di Triathlon Medio Fitri che ...