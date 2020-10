METEO 7 Giorni | MALTEMPO per nuovo CICLONE FREDDO Nel weekend migliora

Leggi su meteogiornale

(Di mercoledì 14 ottobre 2020)SINO AL 20 OTTOBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Unvortice di bassa pressione si va approfondendo sui mari ad ovest dell’Italia. Le condizionisi vanno deteriorando a partire dalle regioni tirreniche, per l’ingresso della perturbazione in arrivo dalla Francia. Il fronte è preceduto da correnti un po’ più miti ed umide di libeccio, ma sarà seguito da unafflusso d’aria più fredda d’origine artica. Il vortice depressionario si approfondirà ulteriormente sul Mediterraneo Centrale, per via degli acuti contrasti che si innescheranno con le acque del mare più calde. Ne deriverà una fase diche coinvolgerà gran parte d’Italia. L’aria fredda, a supporto del vortice, ...