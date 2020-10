Metal Gear Solid V ed il disarmo nucleare su PS3 che secondo quanto riferito da Konami non è mai avvenuto (Di mercoledì 14 ottobre 2020) A luglio avevamo riportato la notizia secondo cui all'interno di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain i giocatori avevano raggiunto il disarmo nucleare. Ora però è arrivata la "bomba" da parte di Konami: a quanto pare questo disarmo non è stato effettivamente portato a termine. Il perché viene spiegato in un thread su Twitter.secondo la società, la "condotta impropria" di un giocatore ha causato la riproduzione del filmato che è stato inserito nel codice del gioco. Dopo le dovute indagini, l'account del giocatore è stato praticamente bannato, portando quindi il tutto ad un nulla di fatto."Per quanto riguarda l'evento di disarmo ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 14 ottobre 2020) A luglio avevamo riportato la notiziacui all'interno diV: The Phantom Pain i giocatori avevano raggiunto il. Ora però è arrivata la "bomba" da parte di: apare questonon è stato effettivamente portato a termine. Il perché viene spiegato in un thread su Twitter.la società, la "condotta impropria" di un giocatore ha causato la riproduzione del filmato che è stato inserito nel codice del gioco. Dopo le dovute indagini, l'account del giocatore è stato praticamente bannato, portando quindi il tutto ad un nulla di fatto."Perriguarda l'evento di...

