Mercato Juve, il Barcellona scarica Dembélé: c’è Paratici? (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Spaccatura insanabile in casa Barcellona? Sarebbero ben lontani infatti i tempi sereni per la società spagnola, impegnata ad affrontare un anno di grandi rivoluzioni e, soprattutto, di innumerevoli difficoltà. Dopo la bufera per il trattenimento forzato di Messi e il freddo addio a Suarez, gli iberici sarebbero alle prese con una grave crisi finanziaria. I provvedimenti che sarebbero stati varati dai blaugrana, al fine di snellire le spese della società, potrebbero favore l’inserimento di alcuni top club europei, interessati ai gioielli di Koeman. L’allenatore olandese infatti avrebbe già escluso, secondo Sport.es, vari profili dal proprio progetto, facilitando l’addio di pesanti zavorre economiche. Una di queste sarebbe Ousmane Dembélé, talento francese mai esploso con la maglia dei catalani, il quale sarebbe ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Spaccatura insanabile in casa? Sarebbero ben lontani infatti i tempi sereni per la società spagnola, impegnata ad affrontare un anno di grandi rivoluzioni e, soprattutto, di innumerevoli difficoltà. Dopo la bufera per il trattenimento forzato di Messi e il freddo addio a Suarez, gli iberici sarebbero alle prese con una grave crisi finanziaria. I provvedimenti che sarebbero stati varati dai blaugrana, al fine di snellire le spese della società, potrebbero favore l’inserimento di alcuni top club europei, interessati ai gioielli di Koeman. L’allenatore olandese infatti avrebbe già escluso, secondo Sport.es, vari profili dal proprio progetto, facilitando l’addio di pesanti zavorre economiche. Una di queste sarebbe Ousmane Dembélé, talento francese mai esploso con la maglia dei catalani, il quale sarebbe ...

ZZiliani : “Juve virtuosa”, “La Juve dà l’esempio”. Ora ci raccontano che la Juventus è un club modello in tema-stipendi (-58… - forumJuventus : Juve non solo ringiovanita, dopo questa sessione di mercato il monte ingaggio è diminuito di circa 50 mln ??… - forumJuventus : [GdS] Juve, dopo il mercato l’età media scende da 29 a 27 anni: un dato più in linea con i top club europei ??… - PieAgo95 : ?? Ho intervistato Gianluigi #Longari di @tvdellosport per @BombeDiVlad sulla sessione del #calciomercato appena con… - Glongari : RT @BombeDiVlad: ?? ESCLUSIVA #LBDV - Il #Calciomercato si è concluso ?? Abbiamo parlato con @Glongari del mercato delle squadre di #SerieA… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juve Calciomercato Juventus: “C’è l’accordo!” Pessima notizia? No, è ottima! Juvenews.eu Sentenza Juventus-Napoli, la società partenopea presenterà ricorso alla Corte Sportiva D’Appello

Il Napoli, dopo la sentenza del match fantasma contro la Juventus di questo pomeriggio con la vittoria a tavolino dei bianconeri per 3-0 e con un punto di penalizzazione proprio agli azzurri, ...

Blog: La critica della settimana... contro tutto e tutti

Blog Calciomercato.com: Cara redazione, ho preso del tempo per scrivere un nuovo articolo, per ingoiare il rospo e la delusione per un mancato premio che sinceramente, mai come ...

Il Napoli, dopo la sentenza del match fantasma contro la Juventus di questo pomeriggio con la vittoria a tavolino dei bianconeri per 3-0 e con un punto di penalizzazione proprio agli azzurri, ...Blog Calciomercato.com: Cara redazione, ho preso del tempo per scrivere un nuovo articolo, per ingoiare il rospo e la delusione per un mancato premio che sinceramente, mai come ...