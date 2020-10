Menzogna in bagno | Maria Teresa Ruta massacrata da Matilde Brandi | rissa al Gf Vip

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) E sbotta di nuovo Stefania Orlando. La casa del Grande Fratello Vip - reality di Alfonso Signorini su Canale 5 - è una polveriera. Tutto inizia dopo una rivelazione disu. Poi arriva è lo scontro di fuoco tra Dayane Mello e Stefania. Rewind.sono ormai ai ferri corti. Questo provoca la rottura quando, davanti allacambia versione dei fatti su una questione di cui si parlava in. Insomma un altro futile motivo accende la miccia. E quando si consuma lo scontro tra Dayane e Stefania spunta la frase choc: “Tutti amici per la vita in questa ...

Ultime Notizie dalla rete : Menzogna bagno

Corriere dello Sport

Condannato a 14 anni per omicidio volontario il papà della giovane, carcere anche per moglie e figli. I giudici: nessuno ha soccorso Marco ...La decisione dei giudici del processo di appello bis per l'omicidio di Marco Vannini. Ciontoli condannati: 14 anni per Antonio, 9 e 4 mesi a moglie e figli ...